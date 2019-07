En matière d’innovations, Israël est une terre bénie. Les têtes pensantes de notre pays parviennent à mettre au point des technologies adoptées par le monde entier. Elles savent aussi s’inspirer de ce qui existe pour pousser le concept toujours plus loin. Le but est toujours le même: optimiser les conditions et la qualité de vie.

Parmi les domaines où l’évolution technologique apporte beaucoup, on compte celui du handicap. Toutes les inventions qui permettent de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite sont salutaires et changent parfois du tout au tout leur existence.

La société Zamir Mobility s’est fixée cette mission. Nous en parlons avec Keren Golan, sa directrice.

Etre à l’écoute des besoins

»Nos produits répondent à la demande de nos clients », résume Keren Golan, »notre mission est de mettre au point des systèmes, à l’aide de nos programmateurs et de nos ingénieurs, qui apportent une solution aux problèmes que rencontrent nos clients ».

Ainsi, Zamir Mobility a, par exemple, relevé le défi lancé par cet homme atteint d’une maladie incurable qui le condamnait à perdre progressivement son autonomie. »Il ne voulait pas en arriver à devoir être douché par quelqu’un d’autre. Nous avons mis au point un système qui le prend en charge entièrement pour ce geste du quotidien qui nous parait si évident. De l’entrée dans la baignoire, jusqu’à se rincer et se savonner, tout est automatisé, lui permettant de garder sa dignité ».

C’est bien de cela qu’il s’agit. Les personnes à mobilité réduite se sentent en marge de la société parce qu’elles n’ont, bien souvent, pas accès à ce que l’on considère comme des banalités du quotidien.

»Il existe de nombreuses solutions », développe la directrice de Zamir Mobility, »elles sont, pour beaucoup, développées à l’étranger. Pour des raisons bureaucratiques et par manque d’information, les Israéliens n’y ont pas accès ».

C’est pourquoi la société a décidé d’importer ces solutions ou de les adapter au marché israélien.

Vivre comme tout le monde

Ainsi, l’un des produits phares de Zamir Mobility est le Firefly. Il s’agit d’un moteur, avec un guidon, qui se fixe sur le devant des chaises roulantes.

»Les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant usent beaucoup leurs épaules », nous explique Keren, »à force de les solliciter, au bout de 20 ans, ils ne peuvent plus faire tourner les roues de leur fauteuil ».

Pour pallier cette issue inexorable et peu réjouissante, un système comme le Firefly a été mis au point. Le guidon étant positionné à l’avant, tous les efforts sont faits avec les mains, ce qui est beaucoup moins traumatisant pour le corps.

Quel est l’avantage de ce guidon motorisé par rapport à une chaise roulante électrique? »La chaise roulante électrique est très lourde. Elle pèse environ 1000 kilos. Elle est beaucoup plus difficile à manipuler et à manutentionner ». Au contraire, le Firefly se compose de trois morceaux de quelques kilos chacun. Il est détachable et démontable, ce qui facilite son transport dans un coffre de voiture ou dans une valise, par exemple. »Par ailleurs, on peut en disposer uniquement dans les moments où cela est nécessaire. Une personne qui désire faire une promenade le fixera sur sa chaise et lorsqu’elle sera dans son appartement, elle l’enlèvera ».

Cet appareil, compatible avec 90% des fauteuils roulants, est autorisé à partir de l’âge de 14 ans.

»Ce produit existe depuis 7 ans dans le monde. Cela fait 5 ans que nous l’avons introduit en Israël. Nous espérons pouvoir généraliser sa commercialisation parce qu’il apporte beaucoup de facilité dans une vie déjà compliquée par le handicap ».

Zamir Mobility voit son travail comme une mission. C’est pourquoi, la société développe aussi des solutions pour les jeunes enfants handicapés, dont les difficultés sont moins visibles parce qu’ils sont à un âge où les parents font encore beaucoup pour leurs enfants. »Mais, il ne faut pas perdre de vue, qu’ils accusent un retard sur le développement de leurs camarades, qui, eux, acquièrent progressivement de l’autonomie. Nous avons voulu penser à des solutions qui ne fassent plus dépendre entièrement ces enfants de la présence d’un adulte. A l’image des bébés qui commencent à s’assoir et à ramper ».

Ainsi, il existe un tapis d’activité sur lequel les bébés peuvent tenir assis et donc jouer à la même hauteur que les enfants de leur âge. Autre innovation très importante: une chaise roulante sous forme de voiturette pour enfants. Cette voiturette permet au petit de ramper, de s’assoir ou de se déplacer. »L’enfant doit sentir qu’il appartient à la société dans laquelle il évolue, sans différence, comme s’il ne souffrait pas d’un handicap. Nous voulons qu’il puisse jouer comme les autres enfants ».

La nécessité d’une prise en charge publique

Si les innovations se développent à une vitesse louable, il faut bien avouer que leur prix est encore élevé. Même si Keren Golan nous assure que tout est fait pour le réduire, le Firefly, par exemple, coûte 15000 shekels. Un travail de coopération avec les administrations publiques est nécessaire. Si la société israélienne a pris conscience de l’importance de regarder les personnes handicapées sans différence, les aides publiques doivent suivre. Zamir Mobility s’attache à plaider cette cause auprès des différents organismes (ministère de la Santé, ministère de la Défense, Bitoua’h Leumi). »Beaucoup de nos produits sont déjà reconnus, mais le travail qui reste à accomplir est important ».

Pour l’heure, les personnes qui ont besoin de ces appareils peuvent toujours compter sur la générosité des fonds qui contribuent volontiers à l’achat de ce qui peut rendre la vie, tout simplement, normale.

Pour aller plus loin:

www.zamir.cc

Sur FaceBook: Zamir Mobility

Guitel Ben-Ishay