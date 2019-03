Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est envolé samedi soir pour Washington où il s’exprimera devant la conférence annuelle de l’Aipac qui débutera mardi. Avant la conférence, il sera reçu par le président Donald Trump à la Maison-Blanche pour un entretien portant sur la question iranienne et sur les relations bilatérales, notamment sur le plan militaire et des renseignements. Les deux dirigeants se verront à nouveau lors d’un dîner offert par le président américain à son ami Binyamin Netanyahou.

Avec beaucoup d’aplomb, l’entourage de Benny Gantz, déjà présent dans la capitale américaine, a contacté la Maison-Blanche à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir une rencontre entre le candidat et le président américain, afin de fournir des images d’un Benny Gantz de stature internationale. Mais de manière logique, cette demande s’est vue refusée, officiellement pour des raisons protocolaires. Dans le camp Bleu-Blanc, on craint beaucoup cette semaine lors de laquelle le Premier ministre sera à l’honneur et démontrera la popularité dont il jouit aux Etats-Unis.

En marge de la conférence, le Premier ministre aura un série d’entretiens avec des personnalités politiques du Congrès, notamment Mitch McConnel président de la majorité républicaine au Sénat, Jack Schumer, président de la minorité démocrate, Nancy Pelosi (Dém.) présidente de la chambre des Représentants et Kevin McCarthy, président de la minorité républicaine à la chambre.

Lors de son séjour qui s’achèvera jeudi, le Premier ministre séjournera à Blair House, la résidence officielle des invités du présidents américains.

