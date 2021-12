Le président chypriote Níkos Anastasiádis a été reçu mardi par le Premier ministre israélien Naftali Benett dans le cadre de l’alliance tripartite scellée entre Israël, Chypre et la Grèce. Le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis les a rejoints un peu plus tard. Il s’agit de la première rencontre de cette alliance depuis l’entrée en fonction de Naftali Benett mais la huitième du genre depuis sa création. L’artisan de cette alliance a été l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, après la volte-face de la Turquie de Recep Erdogan qui avait mis fin à l’alliance stratégique entre Israël et la Turquie. L’alliance qui unit les trois pays est d’ordre stratégique, militaire, économique et énergétique et d’autres pays y sont impliqués d’une manière ou d’une autre, tels que l’Egypte, la Jordanie et les Etats-Unis.

Les trois dirigeants ont réaffirmé l’importance de ce pôle et ont évoqué les questions régionales qui les préoccupent, essentiellement la menace iranienne et les tentatives hégémoniques de la Turquie en Méditerranée orientale. Ils ont également souligné les valeurs communes qui lient les trois pays et ont convenu de renforcer encore davantage leur coopération et les liens qui les lient dans les différents domaines.

Lors de la conférence de presse donnée par les trois dirigeants, qui a été donnée avant leur entretien, à cause du retard d’arrivée du Premier ministre grec, Naftali Benett a évoqué en allusion l’attaque qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur le port syrien de Lattaquié, attaque attribuée à Israël : « Nous repoussons les forces du Mal de cette région, de jour comme de nuit. Nous ne cesserons pas une seule minute. Cela se passe presque tous les jours. Face aux forces destructrices, nous agirons toujours, sans nous fatiguer ».

Photo Amos Ben Gershon / GPO