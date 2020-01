A une semaine de la clôture des listes, le président de Habayit Hayehoudi Raphy Peretz et celui du Ihoud HaLeoumi Betzalel Smotritch se sont rencontrés. Ils ne s’étaient pas parlés depuis plus de deux semaines, après la signature d’un accord d’union entre Raphy Peretz pour Habayit Hayehoudi et Itamar Ben Gvirs pour Otzma Yehoudit. Depuis, Betzalel Smotrich, vexé de ne pas avoir été mis au courant, était aux abonnés absents concernant Raphy Peretz. La rencontre s’est effectuée à Raanana au domicile du ministre de la Défense Naftali Benett. Ce dernier s’était entretenu successivement avec les deux hommes jeudi matin pour les convaincre de se rencontrer et d’aller de l’avant.

Selon chacun des protagonistes la rencontre s’est déroulée dans une « bonne atmosphère ». Les deux hommes ont évoqué la situation politique à moins de deux mois de élections et les diverses options qui s’offrent aux partis sionistes-religieux. Dans un communiqué commun à l’issue de leur entretien, ils ont indiqué être d’accord sur la nécessité d’aller vers une union la plus large possible au sein de la droite et ont convenu de poursuivre leur dialogue direct entre eux dans les jours qui viennent avant de prendre une décision.

Les partis sionistes-religieux ne savent pas encore dans quelle configuration ils vont se présenter devant les électeurs: en formation unique à la droite du Likoud, ou en deux formations, l’une avec la Nouvelle Droite, l’autre avec Habayit Hayehoudi-Ihoud leoumi-Otzma Yehoudit, ou encore Habayit Hayehoudi-Otzma Yehoudit d’un côté et la Nouvelle Droite avec l’Ihoud Haleoumi de Smotritch de l’autre! Le Premier ministre quant à lui a déjà indiqué sa préférence: un seul grand parti à la droite du Likoud.

Photo Gili Yaari / Flash 90