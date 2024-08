La nouvelle visite du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans la région a pour but essentiellement de servir les intérêts des Démocrates qui, comme on le sait, craignent les conséquences d’une escalade au Proche-Orient. Et donc, tous les efforts sont déployés à l’heure actuelle par l’administration américaine pour calmer la situation et obtenir un cessez le feu à Gaza.

C’est dans cet état d’esprit que Blinken a entamé sa tournée qui a débuté par une rencontre, lundi matin, avec le président Herzog et s’est poursuivie en début d’après-midi par un long entretien avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a duré plus de trois heures.

Selon le bureau de Netanyahou, ‘la réunion a été positive et s’est déroulée dans une ‘bonne atmosphère’. ‘Netanyahu a réitéré l’engagement d’Israël envers la dernière proposition américaine concernant la libération des otages qui prend en compte les besoins de sécurité d’Israël, qu’il défend à tout prix’.

Précisons que la convention démocrate de Chicago s’ouvre ce lundi et se poursuivra jusqu’à jeudi. Parmi les orateurs qui ont été invités à y prendre la parole, on peut citer l’ancien président Barack Obama ainsi que sa femme Michelle. Mercredi, Bill Clinton et Nancy Pelosi monteront à la tribune. Et avant sa clôture, ce jeudi, Kamala Harris prononcera son discours.