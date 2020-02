Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a brièvement commenté cette rencontre ainsi: « Il s’agit de l’un des moments les plus abjects dans l’histoire politique de l’Etat d’Israël ». A Yamina, les critiques sont plus vives: « Le délinquant sorti de prison, le conseiller de Benny Gantz, l’ancien Premier ministre qui avait déjà accepté de renoncer au Kotel a aujourd’hui préparé le terrain pour que Benny Gantz procède à la création d’un Etat terroriste palestinien. Seul un parti Yamina fort permettra la formation d’un gouvernement de droite qui pourra étendre la loi israélienne et empêchera un tel Etat de voir le jour ».

Yariv Levin (Likoud) – ministre du Tourisme: « C’est effrayant. Effrayant de penser qu’Ehoud Olmert a été Premier ministre. Effrayant de savoir tout ce qu’il a été prêt à accorder à Abou Mazen, la Vieille ville, la citoyenneté à de très nombreux Palestiniens et quoi encore?? Ehoud Olmert a une nouvelle fois perdu tout honneur et toute lucidité. Et c’est pour cela qu’il soutient Benny Gantz! Effrayant aussi de penser que l’on pourrait se réveiller au lendemain des élections avec une nouvelle version d’Olmert: Benny Gantz ».

Photo Emil Salman / POOL