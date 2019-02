Face à l’union qui se dessine entre ‘Hossen LeIsraël et Gesher et la remontée du Parti travailliste dans les sondages, le Premier ministre s’emploie activement à rameuter la droite afin que des voix ne se perdent pas inutilement. Des proches de Binyamin Netanyahou confient qu’il est réellement inquiet de l’éventualité de la formation d’une coalition de centre gauche même si le Likoud est quasiment assuré de rester le parti le plus important à la Knesset.

Lundi soir tard, le Premier ministre a rencontré Elie Ishaï, président du parti Yahad afin de l’exhorter à ne pas se présenter seul et ainsi risquer de faire perdre des voix à la droite. Aux élections de 2015, Ya’had avait frôlé l’entrée à la Knesset en obtenant un peu plus de 125.000 voix soit près de 3% des suffrages.

Lors de leur entretien, le Premier ministre aurait demandé à Elie Ishaï d’accepter d’être inclus dans la liste Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi et surtout, il lui aurait promis un poste ministériel dans un prochain gouvernement.

Elie Ishaï a indiqué qu’il avait déjà fait de nombreux efforts pour unir la droite mais qu’il y avait des limites qu’il ne pouvait dépasser, étant inféodé au rav Meïr Mazouz.

Les pourparlers sont toujours en cours.

