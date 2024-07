Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a rencontré cette nuit (jeudi à vendredi), heure israélienne, la vice-président américaine et candidate à la Maison Blanche, Kamala Harris, après que cette dernière a décidé de ne pas assister mercredi à son discours devant le Congrès. L’ambiance n’était pas très chaleureuse et lors de la conférence de presse à l’issue de cette rencontre, les propos d’Harris ont suscité l’inquiétude du côté israélien.

Après leur tête à tête qui a duré 40 minutes, la vice-présidente américaine a déclaré que la conversation avait été ”franche et positive”. Elle a souligné: ”Je suis engagée envers Israël et sa sécurité”. Puis elle a ajouté: ”Nous ne pouvons pas ignorer la situation humanitaire difficile à Gaza. Je ne me tairai pas. J’ai dit à Netanyahou qu’il était temps de conclure un accord”.

Harris est revenue sur la solution à deux Etats, la seule selon elle à pouvoir garantir qu’Israël restera juive et démocratique et à assurer le droit des Palestiniens à l’auto-détermination et à la dignité.

Elle a appelé à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Elle a raconté qu’elle avait assuré les familles des otages américains de son soutien: ”Je leur ai dit que j’étais avec elles. Biden et moi oeuvrons chaque jour pour les ramener à la maison”.

”J’ai dit au Premier ministre israélien que je m’assurerai toujours qu’Israël puisse se défendre, y compris contre les proxys maléfiques d’Iran, dont le Hamas et le Hezbollah”, s’est engagée Kamala Harris. ”Je suis engagée à garantir l’existence de l’Etat d’Israël, sa sécurité et ses citoyens. Je l’ai dit à de nombreuses reprises, mais cela doit être réitéré: Israël a le droit de se défendre, la manière dont il se défend est importante, le Hamas est une organisation terroriste brutale. Le 7 octobre, le Hamas a déclaré la guerre quand il a massacré 1200 personnes dont 44 Américains. Le Hamas a commis des actes terribles de violence sexuelle et a pris 255 otages dont des citoyens américains. J’ai également exprimé au Premier ministre ma préoccupation face à la souffrance à Gaza avec la mort de trop de civils innocents. J’ai exprimé ma préoccupation quant à la terrible situation humanitaire sur place. Plus de 2 millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire et un demi-million de personnes souffrent d’une insécurité alimentaire sévère. Ce qu’il s’est passé à Gaza pendant ces neuf derniers mois est terrible. Nous ne pouvons pas détourner le regard et nous ne pouvons pas nous permettre de rester indifférents. Je ne me tairai pas”, a déclaré Kamala Harris.

Ce matin (vendredi), les propos de Kamala Harris suscitent l’inquiétude au sein de l’entourage du Premier ministre: ”Il faut espérer que les propos de la vice-présidente ne seront pas interprétés par le Hamas comme la création d’un fossé entre les Etats-Unis et Israël, ce qui éloignerait tout accord”, s’inquiète un responsable israélien. Ce dernier dévoile que les propos d’Harris pendant la conférence de presse étaient différents de ceux qu’elle a tenus face au Premier ministre israléien: ”Le ton d’Harris nous a surpris”, reconnait-il. ”La question maintenant est de savoir quelle sera la réaction du Hamas à la proposition israélienne. Un des points évoqués avec Biden et Harris était l’importance de présenter un front uni entre Israël et les Etats-Unis pour ne pas éloigner la possibilité d’un accord. Qu’est-ce que le Hamas doit penser quand il entend ces propos? Il faut espérer que cela ne nous fera pas régresser, parce que nous avions bien avancé”.