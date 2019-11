La rencontre entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz a duré une heure et quart mais n’a pas porté ses fruits. Chacun accuse l’autre de l’échec de cette ultime entrevue entre les deux hommes avant la fin du délai.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: « Cela devait être le dernier délai pour une décision historique qui influencerait la sécurité du pays et son avenir. Malheureusement, j’ai compris lors de mon entretien avec Benny Gantz qu’il refuse toujours le compromis du président Rivlin et fait fi de la volonté du peuple qui demande un gouvernement de large union nationale, sans exclusions. Gantz entend apparemment former un gouvernement minoritaire qui reposera sur les voix des députés de la Liste arabe unie. Je vais déployer tous les efforts nécessaires avec Avigdor Lieberman afin de former un gouvernement d’union nationale et éviter de nouvelles élections inutiles. Je le répète, un gouvernement minoritaire serait un danger pour l’Etat d’Israël.

Benny Gantz de son côté a délivré un message dont le début ressemblait à un début de campagne électorale: : « J’ai dit ce soir ce que j’ai dit ce que j’avais déjà dit lors de mon entrées en politique: Israël a besoin d’un gouvernement d’union large et libérale qui sera formé prioritairement des deux grands partis sous la direction de Bleu-Blanc. Un gouvernement qui s’occupera de sécurité et d’économie et qui aura soin de réparer les déchirures apparues dans la société ces dernières années. Un gouvernement dont la ligne politique sera basée sur les deux grands partis et non sur la base d’un bloc sectoriel. De nouvelles élections sont une mauvaise chose mais nous ne renoncerons pas à nos valeurs et principes essentiels. Nous allons continuer à faire des efforts et soulever chaque pierre afin d’arriver à des ententes et former un gouvernement dans les heures qui nous restent afin d’éviter de nouvelles élections onéreuses et superflues ».

Photo Alex Kolomoïsky / Flash 90