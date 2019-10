Le Likoud et Bleu-Blanc on annoncé conjointement qu’une rencontre entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz aura lieu dimanche à la Kirya de Tel-Aviv. Selon des sources en provenance du Likoud, Binyamin Netanyahou indiquera à Benny Gantz qu’il s’exprime au nom du groupe de 55 députés et qu’il n’y aura pas de changement sur ce point. L’entrevue se déroulera à huis-clos. Lundi, c’est Avigdor Lieberman que rencontrera Benny Gantz.

Samedi soir, un haut responsable de Bleu-Blanc a tenté de minimiser la gravité d’un gouvernement minoritaire soutenu du dehors par les partis arabes. Il a indiqué que la Liste arabe ne ferait pas partie de la coalition et que cette coalition n’aurait aucune obligation envers elle. Ce n’est pas tout à fait ce qu’imaginent et déclarent les leaders politiques de la Liste arabe qui entendent fait monnayer chèrement un soutien, même extérieur, à un gouvernement Gantz.

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90