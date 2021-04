Binyamin Netanyahou et Naftali Benett se sont rencontrés jeudi soir pendant plus de deux heures afin de voir comment coopérer pour la formation d’un gouvernement de droite. Avant la rencontre, Naftali Benett avait déclaré se rendre à cette réunion « avec une bonne volonté afin de former un bon gouvernement pour le pays ». Après l’entretien, le Likoud et Yamina ont publié un communiqué commun indiquant que la rencontre s’est déroulée dans un « bon esprit et une atmosphère positive ». Les deux hommes ont convenu de se revoir.

Avent de recevoir Naftali Benett, le Premier ministre avait eu un long entretien avec Betzalel Smotritch.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90