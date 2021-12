Le Premier ministre a reçu mercredi dans la matinée le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis Jake Sullivan après que celui-ci ait eu une réunion de travail avec son homologue israélien Eyal Hulta.

Lors de leur entretien, il a indiqué à son interlocuteur que les pourparlers qui se déroulent actuellement à Vienne entre l’Iran et les puissances signataires de l’accord « auront des retombées profondes sur la stabilité au Moyen-Orient et sur la sécurité d’Israël dans les prochaines années ». Le Premier ministre a estimé que cette entrevue arrivait au bon moment. Il a salué les bonnes relations qui règnent entre les Etats-Unis et Israël et déclaré : « Nous pouvons discuter de manière très ouverte et en toute franchise à propos des défis communs devant lesquels nous nous trouvons », ce qui, en langage diplomatique, signifie qu’il y a des divergences importantes entre les positions des deux pays concernant ce qui se déroule dans la capitale autrichienne.

Jake Sullivan a révélé que le président Joe Biden lui a demandé de se rendre en Israël encore avant les fêtes de fin d’année, car « la situation est critique pour les deux pays concernant toue une série de questions sécuritaires importantes ». Il a estimé qu’Israël et les Etats-Unis se doivent élaborer une stratégie et une vision communes sur ces questions.

A cette entrevue assistaient également l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis Mike Herzog, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Tomas Naides et d’autres personnalités concernées.

Rencontre Gantz-Sullivan

Le conseiller à la Sécurité nationale a également eu une réunion de travail avec le ministre de la Défense Benny Gantz en présence du chef d’état-major Aviv Kochavi et du directeur-général du ministère de la Défense Amir Eshel. Leurs entretien a porté sur des sujets stratégiques et en premier lieu la question du programme nucléaire iranien et l’agressivité de l’Iran dans la région. Après la réunion, le ministre de la Défense a déclaré : « J’ai remercié Jake Sullivan pour son action en faveur de la sécurité d’Israël et de la région et j’ai insisté sur l’importance de l’approfondissement de notre coopération sur le plan de l’échange d’informations sécuritaires en cette période. J’ai aussi informé le conseiller à la Sécurité nationale sur les gestes de mise en confiance que nous faisons en direction de l’Autorité Palestinienne en même temps que nous combattons le terrorisme, et nous avons évoqué les différents défis auxquels nous faisons face en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza et sur d’autres fronts ».

Photo Wikipedia