Le Premier ministre Yaïr Lapid est arrivé à New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a également au programme une série de rencontres diplomatiques.

La première a eu lieu, il y a quelques heures, avec le Roi Abdallah II de Jordanie.

Video credit: Itay Beit-On (GPO) / Sound credit: Nir Sharf (GPO)

Le Premier ministre s’est entretenu avec le monarque hachémite de la nécessité de calmer la situation sur le terrain et de stopper le terrorisme avant les prochaines fêtes juives. Le Premier ministre Lapid a souligné qu’Israël ne resterait pas les bras croisés et combattrait le terrorisme dirigé contre lui sous toutes ses formes, et ne permettrait pas de nuire à la sécurité de ses citoyens.

Les dirigeants ont également discuté d’un certain nombre de questions à l’ordre du jour bilatéral, en mettant l’accent sur la promotion de la coopération économique et civile.

Les deux leaders se sont également entretenus des activités des services de renseignements dans le nord de la Samarie et des émeutes qui ont eu lieu à Naplouse cette nuit. Ils ont convenu de l’importance du travail des services secrets palestiniens sur le terrain. Par ailleurs, Lapid a évoqué la montée des Juifs sur le Mont du Temple pendant les fêtes de Tichri dans le cadre du statu quo. Il a demandé au Roi de Jordanie de se prononcer en faveur de cette montée et de condamner toute incitation à la haine contre Israël.

Quelques heures avant de s’entretenir avec Lapid, le Roi Abdallah II a prononcé un discours à la tribune de l’assemblée générale de l’ONU. Au sujet du conflit israélo-palestinien, il a dit: »La paix est encore loin d’être acquise. Nous n’avons pas le droit de nier le droit du peuple palestinien à l’auto-détermination et à une identité nationale. Le seul moyen de parvenir à un réglement du conflit est la solution à deux Etats dans les frontières de 1967 ans avec Jérusalem est comme capitale de l’Etat palestinien, conformément aux décisions des Nations Unies ».