Une photo insolite et hautement symbolique venue de Washington: celle du ministre israélien des Affaires étrangères par intérim, Israël Katz aux côtés de son homologue de Bahreïn, sheikh Khaled al-Ahmas al-Khalifa. Il s’agissait de la première rencontre publique entre les deux hommes. Leur entretien et la prise de photo avaient été minutieusement préparés en coulisses par le Département d’Etat. Les deux ministres sont à Washington dans le cadre d’un sommet sur la liberté religieuse dans le monde, à l’initiative du secrétaire d’Etat Mike Pompeo.

Israël Katz et sheikh Khaled al-Ahmas al-Khalifa se sont notamment entretenus de la question iranienne et des dangers régionaux, le royaume de Bahreïn étant convoité par l’Iran en raison d’une majorité de population chiite. Les deux hommes ont également abordé des possibilités de coopération entre les deux pays et se sont promis de garder le contact.

Il y a deux semaines, Israël Katz s’était rendu à Abou Dhabi où il avait été reçu par un haut dirigeant de l’émirat.

Le ministre s’est entretenu récemment avec le Premier ministre quant à la fixation d’un objectif clair de la politique étrangère d’Israël en direction d’une normalisation et des accords de paix avec des pays du Golfe dans les années qui viennent. Le ministère des Affaires étrangères mènera cette politique avec l’appui du Premier ministre et tous les acteurs concernés. Les Etats-Unis sont partie prenante de cette stratégie, le président Trump tenant à renforcer l’axe Etats-Unis – Israël – pays du Golfe contre l’axe chiite et la menace iranienne.

