Une rencontre insolite aura lieu mardi à Jérusalem: le ministre de la Défense Benny Gantz recevra le conseil des localités juives de Judée-Samarie, qui pour la première fois depuis deux ans, se présentera au grand complet.

L’objectif de Benny Gantz est de convaincre les réticents au plan de souveraineté au sein du conseil. Les divergences et tensions sont palpables au sein des dirigeants de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain à propos de ce plan quant à l’équation avantages/risques.

De manière prévisible, cette initiative de Benny Gantz n’est pas du goût de Nitzan Horowitz, président du parti d’extrême gauche Meretz: « Benny Gantz va rencontrer ceux qui ont déployé le plus d’efforts pour qu’il ne soit pas élu Premier ministre. Il est clair qu’après avoir rampé vers Binyamin Netanyahou et sa timidité dans l’opposition au plan de souveraineté, ils voteront massivement pour lui la prochaine fois! A propos, Gantz n’a pas daigné rencontrer les organisations qui s’opposent à la souveraineté et qui représentent la majorité de la population (ndlr: inexact), en tout cas la majorité de ses électeurs ».

Cette rencontre est tout de même étrange lorsque l’on entend les récentes déclarations tant de Benny Gantz que de Gaby Ashkenazy exprimant leurs réserves quant à la loi de souveraineté.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90