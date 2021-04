Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est en Israël pour une visite de deux jours à la tête d’une imposante délégation militaire américaine. Il a eu un entretien avec son homologue israélien Benny Gantz, en présence du chef d’état-major Aviv Kochavi, du directeur-général du ministère de la Défense Amir Eshel et d’autres hauts responsables du ministère et de Tsahal.

Lors de leur point de presse, Benny Gantz a notamment déclaré : « J’ai souligné auprès du secrétaire à la Défense qu »Israël considère les Etats-Unis comme des associés à part entière sur tous les front opérationnels et en premier lieu l’Iran. Le régime iranien actuel constitue une menace stratégique pour la sécurité du monde entier, pour le Moyen-Orient et pour l’Etat d’Israël en particulier. Nous continuerons à travailler avec nos associés américains afin de s’assurer que tout accord avec l’Iran garantira les intérêts supérieurs du monde et des Etats-Unis, évitera une course à l’armement nucléaire dans la région et protègera l’Etat d’Israël. »

Plus loin, Benny Gantz a remercié son homologue américain pour « l’engagement sans faille des Etats-Unis à la supériorité militaire qualitative d’Israël dans la région ».

Lundi, les deux ministres visiteront la base aérienne de Nevatim et Lloyd Austin se verra présenter différents produits développés en coopération entre les Etats-Unis et les industries militaire israéliennes. Les deux hommes se rendront ensuite à Yad Vashem ainsi que dans le hall du Souvenir au cimetière du mont Herzl.

Le secrétaire américain à la Défense clôturera sa visite en étant reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Vidéo :

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense