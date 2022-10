Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, effectue actuellement une visite en Turquie. Il a d’abord été reçu par son homologue turc, Hulusi Akar.

Lors de cette rencontre, Benny Gantz a prononcé une allocution dans laquelle il a remercié les autorités turques pour leur invitation. Il a ajouté: »Ce n’est un secret pour personne que nos relations ont été confrontées à des défis. Pourtant, aujourd’hui, je suis heureux de dire que la Turquie est l’un de nos 5 principaux partenaires commerciaux. Au fil des ans, nos liens économiques se sont resserrés. Sur le plan diplomatique, le retour de nos ambassadeurs a ouvert une nouvelle voie. Ma visite à Ankara est la troisième d’un dirigeant israélien, en moins

d’un an. Les portes se sont ouvertes et il existe un grand potentiel de coopération commerciale, tourisme, industrie, etc.

La Turquie et Israël ont tous deux bâti des sociétés modernes et avancées sur des fondations riches en histoire. Notre avenir est prometteur, mais dépend de nous et de notre intérêt commun à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde ».

Le ministre Gantz a cité l’accord maritime avec le Liban, signé aujourd’hui, comme exemple de la coopération possible entre deux acteurs opposés qui parviennent à s’entendre pour la sauvegarde de la sécurité et de la prospérité économique.

Puis, il a appelé à une plus grande collaboration entre Jérusalem et Ankara pour la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme. »Je suis convaincu aussi que l’approfondissement de nos liens aura un impact positif sur la scène palestinienne ».

Plus tard dans la journée, Benny Gantz a été reçu au palais présidentiel par Recep Tayyip Erdoğan, le président turc. Cette rencontre n’a été annoncée que ce matin, alors que la visite du ministre de la Défense était prévue depuis un moment.

Le ministre Gantz a remercié Erdoğan pour les actions engagées et à venir par les services de sécurité turcs »pour sauvre des vies israéliennes et juives de la communauté juive locale en Turquie ». Pour lui, il s’agit de signaux positifs envoyés dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire officielle entre les deux pays.

Deux mois après la normalisation des relations entre Israël et la Turquie, le ministre Gantz a ordonné à ses services de prendre contact avec leurs homologues turcs pour revenir progressivement à un travail en commun.