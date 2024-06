Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu aujourd’hui (mardi), le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bagheri au Liban.

C’est la première fois que Bagheri se rend au Liban depuis qu’il a succédé à Hossein Amir-Abdollahian, mort le 19 mai dernier dans le crash de l’hélicoptère où il se trouvait avec le président iranien, Ebrahim Raïssi, lui aussi tué dans cet accident.

Le Hezbollah a fait savoir que Nasrallah et Bagheri ont ”discuté des développements sécuritaires et politiques, en particulier le front de Gaza et celui du Liban et des possibilités d’évolution des événements”. Le Hezbollah ajoute dans son communiqué: ”Nasrallah remercie l’Iran pour se tenir aux côtés des peuples de la région et des mouvements de résistance (sic)”.