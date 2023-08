Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré à Rome son homologue libyenne, Najla Mangoush.

Cette rencontre confidentielle et historique a eu lieu sous l’égide du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Ces dernières années, des contacts secrets avaient lieu entre la Libye et Israël par le biais du ministère des Affaires étrangères et du Mossad. Néanmoins, c’est la première fois que les ministres des Affaires étrangères se rencontrent.

Les ministres se sont entretenus sur les liens historiques entre les deux peuples, sur l’héritage des Juifs de Libye et de la possibilité d’une coopération entre les deux Etats dans les domaines de l’eau ou de l’agriculture, notamment, ainsi que d’une aide israélienne humanitaire en Libye.

”Cette rencontre historique est le premier pas d’une relation entre Israël et la Libye”, a déclaré Eli Cohen. La taille et l’emplacement de la Libye confèrent à ces relations une immense importance et un potentiel impressionnant pour l’Etat d’Israël”.

Il a ajouté: ”J’ai parlé avec la ministre sur la rénovation des synagogues et des cimetières juifs du pays”.

Le ministre Cohen a remercié son homologue italien pour avoir été l’hôte de cette rencontre historique et a rappelé qu’Israël avait noué des contacts avec plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie dans le but d’élargir le cercle de la paix et la normalisation avec Israël.