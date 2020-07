Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu jeudi le Dr. Simha et Léah Goldin, les parents du lieutenant Hadar Goldin hy »d, dont la dépouille est retenue par le Hamas – tout comme celle d’Oron Shaoul – depuis six ans. Cela faisait longtemps qu’une telle entrevue n’avait pas eu lieu, et les parents de l’officier disparu n’épargnent pas critiques et reproches envers le gouvernement et surtout envers le Premier ministre, qu’ils accusent de ne pas utiliser les leviers adéquats pour faire pression sur le Hamas. Depuis six ans, c’est en effet l’organisation terroriste qui tient les cartes en main et émet ses exigences surréalistes, même pour libérer « quelques informations » sur les deux soldats disparus et les deux civils détenus.

A l’issue de cette rencontre, les sentiments de la famille Goldin n’étaient pas meilleurs, bien au contraire. Ils ont accusé le Premier ministre de les avoir invités « uniquement pour faire une opération de relations publiques destinée à masquer son inaction » et que « leurs espoirs d’obtenir enfin de bonnes nouvelles avaient une nouvelle fois été déçus ». « Nous n’accepterons plus de faire partie des objets de décoration dans ce lamentable spectacle », a dit Léah Goldin.

La déception et colère du couple Goldin ont encore augmenté d’un cran après que Binyamin Netanyahou leur ait dit qu’il compte créer une commission qui sera chargée du dossier des disparus. Dans leur communiqué, les malheureux parents sont sévères : « Au lieu de nous annoncer des actions concrètes pour ramener nos fils, le Premier ministre nous annonce qu’il va créer une commission. Nous appelons quiconque sera contacté pour faire partie d’une telle commission à refuser car le but de cette démarche n’est autre que gagner du temps et ralentir le processus de restitution des disparus ».

