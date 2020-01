Le président de Bleu-Bleu tenait à ce que sa rencontre avec le président américain soit présentée de la manière la plus ample possible afin de paraître comme un homme d’Etat. Après l’entrevue à la Maison-Blanche, Benny Gantz a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a indiqué avoir abordé avec le président américain « les sujets les plus importants pour l’avenir et la sécurité de l’Etat d’Israël ». Il a dit avoir remercié Donald Trump pour son engagement envers Israël et les diverses décisions importantes prises en faveur de l’Etat hébreu.

Concernant le Plan Trump, Benny Gantz a dit: « Ce plan est une pierre fondamentale dans l’Histoire. Dès après les élections, j’oeuvreai pour le faire mettre en oeuvre par mon gouvernement et en concertation avec les acteurs de la région, et surtout avec les Jordaniens et les Palestiniens »!

Il a indiqué ensuite qu’il rentrait sans tarder en Israël pour se rendre directement à la Knesset pour les débats sur la demande d’immunité de Binyamin Netanyahou. Depuis Washington, Benny Gantz n’a pas hésité à attaquer une nouvelle fois le Premier ministre: « Aucun homme n’a le droit de mener un pays entier dans une conjoncture sécuritaire et politique aussi complexe alors que toutes ses pensées se focalisent sur ses propres intérêts ».

Avant de recevoir Benny Gantz, le président Trump avait reçu le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour une première entrevue. Il avait ensuite annoncé que Binyamin Netanyahou « aimait ce plan » ainsi que des Etats arabes de la région. « Un très bon début », a-t-il dit. Le président américain a précisé avoir accepté de recevoir Benny Gantz afin de ne pas donner le sentiment de s’immiscer dans les élections en Israël.

Binyamin Netanyahou remercie Donald Trump

Le Premier ministre a évoqué la « longue liste des décisions prises par le président Trump en faveur d’Israël » et noté avec satisfaction la solidité de l’alliance entre les Etats-Unis et Israël. Binyamin Netanyahou s’est dit convaincu que cette alliance sera encore plus forte après la signature de la charte historique de défense mutuelle entre les deux pays, qui « scellera cette alliance pour les générations à venir ».

Voici des extraits de la déclaration du Premier ministre israélien devant le président américain: « C’est aujourd’hui la Journée internationale du Souvenir de la Shoah. Je suis fier d’être ici en tant que Premier ministre du seul Etat juif au monde, et je vous remercie pour vous dresser contre le plus grand régime antisémite au monde. Lorsque vous êtes entré en fonction, l’Iran était dans un phase d’essor mais grâce à votre leadership, ce régime est en proie à de grandes difficultés. Vous êtes sortis des dangereux accords de Vienne, vous avez imposé de lourdes sanctions contre l’Iran et il y a deux semaines vous avez éliminé le terroriste le plus dangereux de la planète. Quiconque recherche la paix et veut combattre le terrorisme devrait vous remercier, monsieur le président pour vos décisions et actes courageux(…) Au nom de l’Etat d’Israël je vous remercie pour tout ce que vous faites pour mon pays, pour vos décisions, votre amitié et votre leadership(…)Monsieur le président, je veux rajouter une chose: le ‘Plan du siècle’ est aussi ‘l’occasion du siècle’ et nous n’y renoncerons pas, nous en parlerons demain. Aujourd’hui, je répète et vous dis encore merci pour tout ce que vous faites pour l’Etat d’Israël. Vous êtes le meilleur ami qu’Israël n’a jamais eu à la Maison-Blanche et je crois que demain mardi nous pourrons faire l’Histoire ensemble ».

