Les deux anciens co-leaders de la Nouvelle Droite se réunissent samedi soir pour un entretien décisif quant à leur avenir politique commun. Avant la réunion, Naftali Benett a voulu être clair: « La Nouvelle Droite fonce en avant, avec ou sans Ayelet. Le parti est plus fort que les personnes. Je serai évidemment heureux qu’elle revienne, et si elle le fait, je ferai le nécessaire en mettant mon ego de côté ». Sous-entendu lui laisser la première place.

L’ancien ministre de l’Education a expliqué l’échec selon lui lors des élections précédentes par le fait que le parti n’aurait pas assez expliqué la raison de la création de la Nouvelle Droite, avec l’intention de créer un parti de droite libérale où auraient leur place des citoyens patriotes qui veulent un Etat à l’identité juive mais qui refusent la coercition religieuse.

Concernant la clôture des listes qui approche, Naftali Benett s’est dit convaincu qu’il y aura des regroupements avant la date « fatidique ».

Sur ce qu’il fera après les élections, s’il passe la barre, Naftali Benett a une fois de plus refusé de s’engager en faveur de Binyamin Netanyahou: « Je recommanderai le candidat de droite qui a le plus de chance de former un gouvernement. Binyamin Netanyahou est une option valable mais il n’est pas le seul. Je ne laisserai en aucun cas la possibilité de troisièmes élections successives (..) Binyamin Netanyahou a fait de grandes choses mais nul n’est irremplaçable ».

Photo Flash 90