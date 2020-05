Le bloc Yamina est-il en train de s’effriter? Le rav Raphy Peretz a rencontré mercredi soir pour la seconde fois dans la même journée le Premier ministre, mais cette fois-ci sans en avoir informé auparavant Naftali Benett. La première fois il s’agissait de défendre le « dossier Yamina », mais mercredi sois, il semblait qu’il s’agissait du « dossier Raphy Peretz ».

Binyamin Netanyahou lui a proposé de quitter Yamina et d’obtenir en échange le ministère de Jérusalem et du Patrimoine avec responsabilité du département du Repeuplement (Hityashvout) et du Sherout Leoumi (Service national civil). Le rav Raphy Peretz aurait demandé à Binyamin Netanyahou de lui confier également la responsabilité des activités sionistes-religieuses et la placer sous celle du ministère de Jérusalem et du Patrimoine qu’il pourrait accepter.

Dans la journée. le rav Haïm Druckman avait exhorté le rav Peretz de ne pas quitter et Yamina et ne pas entrer au gouvernement seul.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90