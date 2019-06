Avant le sommet inédit qui se tiendra bientôt à Jérusalem entre les conseillers à la Sécurité nationale d’Israël, des Etats-Unis et de la Russie, John Bolton, le conseiller à la Sécurité nationale du président Trump est arrivé en Israël et a été reçu par Binyamin Netanyahou. Le sujet principal de leur entretien a bien-sûr porté sur les derniers développements dans le Golfe persique et l’éventualité d’une confrontation entre les Etats-Unis et l’Iran qui aurait inéluctablement des incidences sur Israël.

Avant que les deux hommes s’entretiennent en tête à tête pour un entretien confidentiel et approfondi, le Premier ministre israélien a déclaré: « Depuis que les sanctions américaines avaient été levées suite à l’accord signé avec l’Iran, des sommes considérables avaient été consacrées par Téhéran au service de son agressivité régionale. Les partisans de l’accord prétendaient que l’afflux d’argent rendrait ce régime plus modéré, mais c’est le contraire qui s’est produit. Mais ceux qui affirment que l’agressivité iranienne n’a commencé que maintenant se trompent et vivent dans une autre galaxie. J’ai été heureux d’entendre que le président Donald Trump ait annoncé que la pression sur l’Iran va se poursuivre et s’accentuer ».

John Bolton a déclaré quant à lui: « L’Iran continue à développer son programme nucléaire et renforce sans cesse les Gardiens d la Révolution. Sa course vers l’arme nucléaire, sa présence en Syrie et son soutien à des organisations hostiles dans la région ne sont pas le signe d’un régime qui recherche la paix. Mais notre armée est prête à agir. Il ne faut en aucun cas que l’Iran se dote de l’arme nucléaire ».

John Bolton a également rappelé, comme l’a fait samedi le président Trump, que l’option militaire n’avait pas été annulée mais repoussée.

Sur le plan des opérations, le président Trump a révélé samedi que les Etats-Unis avaient lancé jeudi une attaque cybernétique contre les réseaux informatiques qui commandent les systèmes des missiles balistiques iraniens.

Photo Kobi Gideon / GPO