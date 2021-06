Le président de l’Etat Reouven Rivlin effectue actuellement un « voyage d’adieu » aux Etats-Unis à l’occasion de la fin de son mandat. Dans le cadre de ses rencontres il a été reçu lundi soir (heure américaine) à la Maison-Blanche par le président Joe Biden.

Au début de leur entretien, le président américain a remercié son invité pour « son engagement envers le renforcement des liens entre l’Etat d’Israël et les Etats-Unis ». Joe Biden a voulu insister sur le fait que de son côté, son engagement envers Israël est « connu et gravé comme dans le roc, y compris pour le droit d’Israël à sa légitime défense ».

Les deux hommes ont notamment évoqué la question principale, l’Iran, et Joe Biden a dit à Reouven Rivlin : « Je puis vous assurer que sous mon mandat, l’Iran n’obtiendra pas l’arme atomique ». Il a souligné que ses équipes travaillent en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement israélien. Sur cette question, le président israélien a redit à Joe Biden la position israélienne selon laquelle l’accord nucléaire, dans sa mouture actuelle, met en danger l’Etat d’Israël et il a évoqué la politique hégémonique régionale de l’Iran qui veut se rapprocher des frontières israéliennes et qui soutient le Hezbollah au nord et les organisations terroristes de la bande de Gaza.

Le président israélien a remercié son hôte et rappelé qu’Israël n’a pas de meilleur allié que les Etats-Unis en raison des valeurs communes partagées et des intérêts communs entre les deux pays. Rivlin a rajouté que cette amitié n’empêche pas que les deux pays abordent des sujets sur lesquels leur avis diverge. Sur ce dernier point, Joe Biden a dit à son invité que les désaccords entre les deux pays sur certaines questions ne remettront pas en question l’amitié entre eux.

A la fin de leur entretien, le président Biden a remis à Reouven Rivlin une invitation officielle au Premier ministre Naftali Benett pour se rendre en visite aux Etats-Unis. Il a redit son soutien aux accords de normalisation entre Israël et des pays arabes ou d’Afrique et a espéré « d’autres accords de paix dans la région ».

En cadeau, le président Rivlin a remis au président américain une copie d’une pièce de monnaie datant de la période de la Première Révolte juive contre Rome.

Après cette rencontre, Reouven Rivlin a rencontré des membres du Congrès, démocrates et républicains, avec à leur tête Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des Représentants.

Photo Haïm Zach / GPO