Naftali Benett et Yaïr Lapid se sont entretenus samedi soir tard sur la formation éventuelle d’un gouvernement. Rien n’a filtré pour l’instant sur la teneur des entretiens mais apparemment aucune décision concrète n’a été prise. Après la réunion qui a duré deux heures et demi, Yesh Atid a publié un communiqué faisant état d’une « rencontre positive » et indiquant que les deux hommes se reverront dans les jour qui viennent. Durant la réunion, une petite manifestation s’est déroulée devant le domicile de Naftali Benett, où se tenait la rencontre. A l’appel du Mouvement pour la Souveraineté, les manifestants demandaient à Naftali Benett de ne pas entrer dans un gouvernement avec les partis de gauche, car la majorité du peuple a voté à droite.

Par ailleurs, le bloc anti-Netanyahou a essuyé un nouveau revers en refusant catégoriquement de faire partie d’une coalition sans Avigdor Lieberman mais avec Yaïr Lapid et un soutien extérieur de la Liste arabe.

Photo Flash 90