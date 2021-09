Le Premier ministre Naftali Benett et le président égyptien Abd El-Fatah A-Sissi se sont entretenus à Sharm El-Sheikh. A l’ordre du jour la violence en provenance de Gaza, le volet « palestinien » avec une volonté égyptienne de renforcer l’Autorité Palestinienne, ainsi que des questions bilatérales. Le dossier des soldats et civils détenus par le Hamas était aussi au programme, avec la participation de Yaron Blum, coordinateur des prisonniers et disparus, à cette rencontre.

La dernière rencontre publique d’un Premier ministre israélien avec un président égyptien s’était déroulée en 2018 entre Binyamin Netanyahou et A-Sissi, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu. Netanyahou et A-Sissi s’étaient rencontrés à plusieurs autres occasions mais de manière secrète.

Il s’agit d’une rencontre importante sur le plan de l’image pour Naftali Benett qui tente de se donner une stature internationale. Pour le président égyptien comme pour beaucoup d’autres, cette rencontre avec un dirigeant israélien est aussi destinée à ouvrir les portes de Washington et replacer l’Egypte au centre du processus de « paix » israélo-palestinien. Les Démocrates américains, déjà sous l’ère Obama, n’avaient pas été tendres avec l’ancien président Hosni Moubarak à cause de la question des droits de l’homme et ne le sont pas davantage aujourd’hui face au régime d’A-Sissi. Ils avaient préféré les Frères Musulmans…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90