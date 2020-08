Béatrice, vous êtes la maman de David et Jonathan, deux merveilleux jeunes hommes « spéciaux », comment s’est passée votre installation en Israël ?

C’est grâce à eux que j’habite aujourd’hui en Israël. En France, nous avions trouvé une structure scolaire spécialisée, mais savions que, dès l’âge de 18 ans, nous serions livrés à nous-mêmes, puisqu’il n’y a pas de vraiment de cadre juif organisé pour adultes. Durant nos premières années en Israël, ils ont intégré des écoles et ont continué à habiter avec nous. Puis nous avons réalisé qu’il fallait s’assurer de leur bien-être à long terme. C’est dans cette optique que nous avons pris contact avec l’organisme Alei Siach, qui propose un habitat et un emploi protégés pour des personnes comme David et Jonathan.

Dès le départ, nous avons été accueillis par Guita, la fille du fondateur. Elle nous a reçus avec une telle douceur et tant de chaleur que nous nous sommes immédiatement sentis à l’aise. Alei Siach, c’est le sentiment humain avant tout. Aujourd’hui, cela fait 10 ans que mes enfants vivent dans les appartements d’Alei Siach et travaillent dans leurs centres d’emploi, et je suis encore chaque jour époustouflée de leur dévouement.



La pensée de vous séparer de David et Jonathan ne vous a-t-elle pas été difficile ?

Oh que oui ! Quand David est entré à Alei Siach, j’ai énormément pleuré ! Mais je savais que c’était pour son bien. Et, contre toute attente, je me suis aperçue qu’en quelques mois, il était transformé. Il partageait son temps et sa vie avec des garçons de son âge, et quand il venait passer Chabbat à la maison, nous nous rendions compte qu’il était épanoui comme jamais auparavant ! Très vite, nous avons inscrit aussi Jonathan. Chacun habite dans son appartement, avec ses amis, et ils passent un Chabbat sur deux avec nous. Nous nous régalons de chaque instant en leur présence ! Le dimanche, j’ai le cœur serré de me séparer d’eux, mais je ne leur montre pas, je suis si heureuse de les voir épanouis ! Pour vous donner un exemple, Jonathan a habité plusieurs années dans un appartement qui était juste en face de notre immeuble. Pourtant, nous le voyions seulement le Chabbat (un sur deux !), tant il était occupé durant la semaine. L’après-midi et la soirée passées entre amis sont un vrai bonheur pour eux, sans parler des activités et sorties dont ils sont gâtés !

Le responsable de l’appartement et l’assistant social sont toujours à notre écoute et s’investissent dans tous les domaines. Ils nous ont aidé à trouver pour chacun le travail qui convenait, et n’hésitent pas à chercher un poste plus adapté si nécessaire.

Quel est votre message pour les familles qui vous liront ?

Ne croyez pas que garder votre enfant avec vous est le seul moyen d’assurer son bonheur. Il a besoin d’être avec des jeunes, de se construire. Même si cela vous parait très difficile à faire, sachez que vous lui offrez le plus beau des cadeaux.

