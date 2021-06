RENCONTRE AVEC UN AUTEUR

Georges Bensoussan

L’Alliance israélite universelle (1860-2020) – Juifs d’Orient, Lumières d’occident

Albin Michel, 2020

vous invite

Le Mercredi 23 juin à 19h30

Dans l’auditorium de l’Institut français de Tel Aviv et en ligne via ZOOM

En français

À travers son réseau d’écoles modernes s’étendant du Maroc à la Perse, l’Alliance Israélite Universelle (AIU) a contribué à l’émancipation de la condition juive comme à la modernisation des communautés juives et plus largement de leurs pays d’accueil. De nombreux défis et controverses émaillent cette histoire passionnante dont les échos résonnent fortement encore aujourd’hui. L’historien Georges Bensoussan, auteur de l’ouvrage L’Alliance israélite universelle (1860-2020) – Juifs d’Orient, Lumières d’occident publié chez Albin Michel en 2020, choisira d’en développer deux aspects majeurs :

« Les relations de l’Alliance et du sionisme » et « la question de l’émancipation des juifs arabes ».

Sur l’auteur.

Georges Bensoussan, historien, est notamment l’auteur d’Une histoire intellectuelle et politique du sionisme (Fayard, 2002) ainsi que de Juifs en pays arabes. Le grand déracinement 1850-1975 (Tallandier, 2012).

Je vous emaile en PJ une bannière pour vos réseaux sociaux et la photo de Georges Bensoussan.

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Informations pratiques

Georges Bensoussan

Invité de « Rencontre avec un auteur » sur son livre

L’Alliance israélite universelle (1860-2020) – Juifs d’Orient, Lumières d’occident

Albin Michel, 2020

Le mercredi 23 juin à 19h30

En présentiel à l’Institut français de Tel Aviv, 7 bd. Rothschild (auditorium, 1er étage) et en ligne via ZOOM

Entrée libre

En français

Inscription obligatoire : par téléphone au 03-7968000 ou par email sur accueilifta@ambfr-il.org ou via le lien Zoom si vous souhaitez assister à la conférence en ligne.

Merci de bien vouloir respecter les contraintes sanitaires en vigueur le jour de la conférence pour les personnes choisissant d’assister à la conférence en présentiel.

Une vente d’ouvrages se tiendra à l’issue de la rencontre en partenariat avec La librairie du Foyer de Tel Aviv