Selon le site Srugim, certains membres influents du Likoud auraient exprimé, dans des conversations privées, leurs doutes concernant les résultats du scrutin. Ils craindraient que la droite n’obtienne pas 61 mandats et ne puisse pas, par conséquent, former une coalition. Ils envisageraient donc, le cas échéant, de demander à Netanyahou de se retirer pour laisser la place à un successeur, élu en urgence dans le cadre d’un vote éclair d’élections primaires, pour la direction du parti.

Ils estimeraient en outre, toujours selon cette source, que si ni Netanyahou ni Lapid ne parviennent à former une coalition, les partis orthodoxes Yaadout Hatora et Agoudat Israel pourraient exercer des pressions sur Netanyahou afin que celui-ci accepte de céder sa place. A ce moment-là, auraient-ils ajouté, de hauts responsables au Likoud pourraient se joindre à cette démarche et réclamer la nomination d’un candidat capable d’instaurer un gouvernement de droite et mettre ainsi fin à cette impasse politique.

La direction du Likoud a réagi à cette information par le communiqué suivant: « C’est totalement faux. Il s’agit d’une manipulation politique dont la gauche fait régulièrement usage à la veille de chaque élection dans l’intention de nuire au Likoud. Tous les membres du Likoud sont unis derrière l’effort déployé par Netanyahou pour éviter l’installation d’un gouvernement avec Lapid et Abbas ».