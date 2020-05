Comme on le craignait au ministère de la Santé, on a enregistré une remontée des chiffres du Corona avec 100 personnes rien que pour la journée de vendredi (Chavouot) et 25 de plus durant la journée de samedi.

Suite à cela, le Premier ministre ministre a fait une déclaration samedi soir en déplorant un relâchement général dans le respect des consignes de distanciation et d’hygiène. Binyamin Netanyahou a rappelé que le virus du Corona était encore bien présent en employant une métaphore : « Nous avons éteint les grandes flammes mais il reste des braises, et le moindre petit coup de vent est susceptible de faire redémarrer le feu ». Le Premier ministre a annoncé que les écoles resteront ouvertes pour l’instant mais qu’en cas de remontée régulière du nombre de personnes atteintes de nouvelles consignes seront réinstaurées.

Quelques heures auparavant, le directeur-général du ministère de la Santé Moshé Bar Simantov avait déjà dénoncé un relâchement de la discipline: « Beaucoup de gens sont entrés trop rapidement en euphorie et en insouciance. Les chiffres de ces derniers jours sont une signal d’alarme nous rappelant à l’ordre ».

