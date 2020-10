Le général (rés.) Amir Haskel, l’une des « icônes » des manifestations anti-Netanyahou a été filmé en train de faire une remarque condescendante teintée de racisme envers une policière d’origine éthiopienne. Lors d’une altercation verbale avec la policière qui lui intimait de respecter les consignes, il lui a dit : « Ne me touchez pas ! J’ai ramené ici vos parents d’Ethiopie ! Honte à vous ! »

Le vice-ministre de la Sécurité intérieure Gadi Yavarkan (Likoud), lui-aussi d’origine éthiopienne a vigoureusement réagi à cette attitude hautaine : « Le général de réserve Amir Haskel est raciste et il se montre arrogant envers les policiers d’origine éthiopienne. Quelle Honte ! Un officier de Tsahal ne s’exprime pas ainsi ! Lorsque le général de réserve Assaf Agmon, l’acolyte d’Ami Haskel dans ces manifestations m’a lui-aussi rappelé qu’il ‘m’avait ramené d’Ethiopie’ je m’étais retenu. Mais maintenant qu’Amir Haskl s’exprime de la même manière envers une policière, comme si le pays lui appartenait, je ne me tairai pas. C’est justement le point : Haskel et ses amis sont persuadés que ce pays est à eux et que tous les autres sont des invités, dans le meilleur des cas, ou des serviteurs, dans le pire des cas. S’ils ne contrôlent plus le pays, il n’existe plus pour eux. Binyamin Netanyahou est juste une excuse ».

Et de résumer la problématique de ces manifestations : « Il s’avère que sous couvert de démocratie, d’égalité de droits et de lutte contre la corruption on assiste à un spectacle de racisme, condescendance et de sentiment de supériorité. C’est l’esprit qui guide aujourd’hui ce mouvement de protestation dont font partie Ami Haskel et ses amis ».

« D’ailleurs », conclut le vice-ministre, « mes parents seraient arrivés d’Ethiopie même sans votre aide ! Honte à vous! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90