Au lendemain de la signature officielle de l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo – à mettre à l’actif de l’ancien président Donald Trump – l’Union européenne a menacé le Kosovo de mesures de rétorsion si ce pays installe son ambassade à Jérusalem comme il est prévu.

Le porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères, Peter Stano a déclaré : « La position de l’Union européenne est claire concernant l’établissement à Jérusalem d’ambassades de pays membres et elle se fonde sur la Résolution 478 de l’Onu qui demandait à tous les pays européens d’établir leur ambassade à Tel-Aviv. L’Union européenne est engagée envers la solution de deux Etats au moyen de négociations et il faut trouver la voie pour régler le statut de Jérusalem comme capitale future des deux Etats. L’UE attend du Kosovo d’agir conformément à ces principes sous peine de se mettre en danger et de porter atteinte à l’identité européenne ».

Le Kosovo est candidat à l’adhésion à l’Union européenne ce qui explique ce chantage odieux pratiqué par Bruxelles.

Lundi, le ministre israélien des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy et son homologue kosovare Meliza Haradinaj avaient procédé à une cérémonie de signature par Zoom établissant des relations diplomatiques entre Israël et l’unique Etat musulman d’Europe. Dans ce cadre, il avait été confirmé que Pristina installerait son ambassade à Jérusalem. Gaby Ashkenazy avait espéré que d’ici Pessa’h, l’ambassade du Kosovo à Jérusalem ouvrirait ses portes. Ce voeu risque fort d’être compromis, d’autant plus que dans son combat acharné contre Israël sur la question de Jérusalem, l’UE se sent maintenant soutenue par la nouvelle administration américaine.

Photo Pixabay