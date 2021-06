Le nouveau ministre chargé des relations avec la Diaspora, Nahman Shaï, s’est entretenu téléphoniquement avec les dirigeants des principaux courants du judaïsme aux Etats-Unis : orthodoxe, « massorti » (conservative) et réformé. Nahman Shaï leur a exprimé sa volonté de renforcer les liens entre son ministère, le gouvernement israélien et les Juifs de la diaspora dans toute leur diversité.

A la suite des ses entretiens, le ministre a dit : « La tente juive est grande et elle est capable d’englober tous les courants et communautés qui composent le peuple juif. En tant que ministre chargé des relations avec la Diaspora, je m’engage, au nom du nouveau gouvernement, à ce que l’Etat d’Israël reconnaisse dorénavant tous les courants et communautés sur un pied d’égalité. »

Photo Miriam Alster / Flash 90