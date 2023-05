A Paris, la résolution de la NUPES sur Israël, intitulée »Solution à deux Etats et condamnation de l’institutionnalisation par l’Etat d’Israël d’un régime d’apartheid », était présentée devant les députés à l’Assemblée nationale.

Le résultat est sans appel: 71 ont voté pour et 299 contre. Elle a donc été largement rejetée par les députés français.

Le député Meyer Habib est monté à la tribune pour défendre la position du groupe Les Républicains, qui était opposé à cette résolution:

« Aujourd’hui, je ne suis pas simplement inquiet pour les Juifs, je suis inquiet pour la France », a déclaré le député de la 8e circonscription des Français de l’étranger, »Anatole France écrivait que l’antisémitisme c’est la mort de la civilisation. Tout le groupe LR dont je suis fier, votera contre cette résolution de la honte avec clarté et détermination. Ce qui est en jeu dépasse la politique, dépasse nos intérêts partisans. Ce qui est en péril, c’est l’âme de la France. Cette résolution est mensongère et immorale. Mes chers collègues, il est minuit moins une, l’histoire nous regarde ».

»Le fléau de l’antisémitisme qui ronge notre continent depuis des siècles est toujours présent mais il a changé de visage », a déclaré le député, »La haine des Juifs a mué en haine d’Israël. Plus pernicieuse, plus politiquement correcte. Par un retournement cynique de l’histoire, vous, les groupies de Chavez et de Castro, accusez l’Etat d’Israël, seul Etat démocratique de la région, du crime d’apartheid! ».

Meyer Habib a expliqué avec la verve qu’on lui connait la réalité d’Israël, qui est bien loin de l’apartheid: »L’examen de cette résolution est en lui-même une honte pour la République, une honte pour l’Assemblée, une honte pour la gauche. Alors apartheid vous dites? Israël, c’est l’inverse de l’Apartheid! Un État de droit multiethnique, ouvert, démocratique qui perpétue la tradition d’accueil du judaïsme. Deux millions de citoyens arabes vivent librement en Israël, l’arabe est une langue d’Etat, les médias publics émettent en arabe, la liberté de culte est inscrite dans la loi. Il y a des députés arabes à la Knesset, ils sont ministres, magistrats et même membres de la Cour suprême. Le Président de l’Etat a été envoyé en prison par un juge arabe. Dans les hôpitaux, les écoles, les organisations sportives, culturelles, la police, l’armée, les Arabes s’épanouissent en citoyens libres. Accuser Israël du crime d’apartheid est un mensonge ignoble. C’est la plus grande fake news du 21ème siècle ! C’est le carburant de tous les antisémites de la planète ».

Habib a alerté les députés sur les conséquences qu’une telle résolution pouvait avoir sur le sol français, s’adressant aux députés de gauche qui l’ont initiée: »Vous ne vous rendez pas compte que l’esprit de cette résolution tue en France. De Copernic à Sarah Halimi, de la Rue des Rosiers à Toulouse, l’antisionisme a tué. Vous êtes obsédés par Israël. Il existe un seul Etat juif dans le monde et 56 Etats musulmans, mais pour vous, un seul Etat juif est un Etat de trop. L’apartheid existe dans la région mais dans les territoires palestiniens ».

Il a poursuivi: »Comment avez-vous l’outrecuidance néocoloniale de penser que six pays arabes qui ont signé un accord avec Israël, l’auraient fait si c’était un régime d’apartheid? Votre haine vous aveugle. Pas un seul d’entre vous n’a condamné le meurtre récent de trois fratries israéliennes, dont deux enfants de 6 et 8 ans. Yaakov et Asher Pelay, tués parce que juifs, par des barbares à une station d’autobus. Les organes de certaines victimes ont été transplantées sur des arabes! C’est ça l’Apartheid ?!

En 2023 en Europe, les manifestations anti juives se multiplient. En France, dans vos cortèges islamo-gauchistes vous avez fait porter l’étoile jaune à des enfants ! Pour les retraites, il y a des drapeaux palestiniens partout! Mais quel rapport ?! J’accuse cette gauche d’avoir remplacé la faucille et le marteau par la charia. Le combat de ma jeunesse c’était la lutte contre l’extrême-droite antisémite. Aujourd’hui, l’antisémitisme est principalement à gauche ».

Le député Habib a été applaudi à plusieurs reprises par plusieurs de ces collègues.