Et si l’histoire d’Israël devait continuer de s’écrire dans la singularité extraordinaire qui est la sienne : entre un attachement millénaire à la tradition biblique et un regard résolument tourné vers l’innovation et la recherche ? Tandis que la configuration mondiale montre les défauts de non-gouvernance des pays démocratiques et son impuissance à gérer conflits, pandémies et crises, notre propre démocratie, si fragile depuis quelques années, continue de se battre pour l’essentiel: la sécurité et l’avenir. Et pourtant, il va bien falloir s’attarder sur les questions majeures de communication humaine et d’éducation au sein de ce monde digital et virtuel qui nous échappe.

L’enseignement supérieur, dont l’institution que je préside, lance un vrai chantier de réflexion pour réinventer un contenu et une forme d’enseignement qui donneraient aux nouvelles générations une plus grande maîtrise de leur destin. Oui à l’excellence, bien sûr, mais pas moins à la créativité, à l’épanouissement individuel et à la contribution citoyenne.

Les excès et la tension mettent en danger la santé psychologique de nos jeunes et leur isolement est source de douleur, alors c’est à nous que revient la responsabilité de préparer nos étudiants à ce nouveau monde

avec rigueur et générosité.

Notre mission est d’aller le plus loin possible dans la pertinence et la complexité de ces nouveaux défis afin de partager et de réfléchir avec le plus grand nombre dans un souci de proposer des idées et – qui sait – des solutions. Il y a dans le processus lui-même un espoir d’ouverture vers de nouveaux horizons. Il ne s’agit pas d’une vision mineure car face à une mouvance éruptive du monde, il faut agrandir la concertation à toutes les cultures, les langues et les géographies. On ne peut continuer à ghettoïser l’éducation en la réduisant à la nation dans laquelle elle est prodiguée et dans une vision culturelle unique. Nous serions alors bien éloignés de l’objectif intrinsèque de l’éducation. Nous parlons d’un modèle de citoyen du monde, conscient de la diversité des cultes et des valeurs et prêt à inventer une autre voie.

C’est le vœu que je fais.

Claude Brightman est directrice du Campus francophone du Netanya Academic College

