Par Déborah Uzan pour Actualité Juive numéro 1653

Elle s’appelle Charlotte Hadjadj, elle a 29 ans, et elle a créé un concept de dîners sur mesure et secrets, une idée que seule l’énergie de Tel Aviv pouvait lui donner. Elle s’apprête à l’exporter à Paris.

Elle nous rappelle dans deux minutes, elle est au marché. Charlotte Hadjadj, malgré son succès, fait encore tout. Les courses, la cuisine, le marketing, la recherche des lieux insolites mais aussi des artistes qu’elle veut associer à ses soirées. »Quand un couple, ou un groupe d’amis réservent, ils me donnent juste la date et leurs allergies alimentaires éventuelles. Une heure avant le repas, ils reçoivent un message avec l’adresse à laquelle ils doivent

se rendre et c’est tout ».

» Rehov Charlotte, c’est le nom de ces dîners, créés en pleine crise du Covid à Tel Aviv et qui ont cartonné pendant deux ans dans la ville blanche. Sa créatrice dit avoir trouvé en Israël une »spiritualité particulière ». Elle

était arrivée quelques mois plus tôt, diplôme d’école hôtelière en poche, bardée d’expérience dans l’hôtellerie de luxe à Paris et à Londres. »J’avais travaillé dans la restauration, la conciergerie, le marketing et l’événementiel. J’avais une expérience globale », raconte-t-elle.

Elle arrive à Tel Aviv fin 2018, seule. S’installe dans un petit studio de 15 m2 et travaille dans une galerie d’art.

Quelques mois plus tard, Covid oblige, tout s’arrête. »Je me suis retrouvée chez moi et ce calme m’a fait du bien, j’ai réfléchi ». Un soir, elle pose une table sur le trottoir et cuisine pour ses amis. La mayonnaise prend. Chaque soir, la petite table est pleine. »Quand l’hiver est arrivé, la table pour les couples est passée du trottoir à mon salon, et puis au bateau d’un ami, sur le port de Yaffo, alors que tous les restaurants étaient fermés. Petit à petit, mon nom a circulé et les réservations se sont enchaînées ».

Menu secret et clé en main, ambiance, lieu insolite, artiste peu connu… Charlotte a décidé d’exporter son concept à Paris, une autre ville qu’elle connaît bien.

