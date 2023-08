Sur la route 65 près de Gan Shmouel, un réglement de comptes s’est déroulé au milieu d’une circulation dense.

Un homme sur un scooter s’est approché d’une voiture et a tiré sur ses occupants. Ils étaient au nombre de quatre et tous connus des services de police.

Un des passagers, un jeune de 16 ans a été tué sur le coup. Il n’était pas la cible du réglement de comptes. Il s’agissait d’un père (51 ans) et son fils (27 ans), originaire d’Or Akiva, eux aussi à bord du véhicule, et qui ont été blessés. Les deux hommes avaient purgé une peine de prison dans le cadre d’un arrangement judiciaire autour d’un homicide dans un mariage à Pardess Hanna.

Le fils a un casier judiciaire bien rempli et le mois dernier il a échappé à une tentative d’assassinat à Binyamina. Le père a déjà fait plusieurs fois de la prison et il a été soupçonné, à plusieurs reprises de meurtre sans qu’aucun acte d’accusation n’ait pu être prononcé contre lui.

Yaakov Shabtaï, le chef de la police, s’est rendu sur les lieux du réglement de comptes ce soir: ”Tous les passagers de la voiture sont connus des services de police, deux d’entre eux sont sortis de prison il y a un an environ. Il n’y a pas si longtemps, la police a déjoué une tentative d’assassinat de certains des occupants du véhicule. Hélas, cette fois, la tentative a réussi”.