Le QG des familles des otages a annoncé que ce soir (mercredi) à 18h, il publiera une vidéo intégrale de l’enlèvement de cinq observatrices de Tsahal par le Hamas le 7 octobre depuis la base de Nahal Oz. Il s’agit de Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levi. La vidéo a été filmée par les terroristes eux-mêmes.

Les images les plus choquantes ont été censurées, comme celles des nombreux corps gisant dans la base de Nahal Oz, ceux qui se trouvaient dans l’abri d’où ont été enlevées les quatre jeunes femmes ou encore des scènes d’une violence extrême.

Les images restantes suffisent à démontrer la cruauté, le sadisme et la barbarie avec laquelle les terroristes ont traité les jeunes femmes.

”Regardez-les dans les yeux”, écrit le QG des familles d’otages. ”La vidéo montre la violence, l’humiliation qu’ont subies les filles le jour de leur enlèvement et la peur se lit dans leurs yeux. Tous les témoignages qui nous arrivent des otages montrent la même chose, il faut les ramener tout de suite à la maison. Cette vidéo est un acte d’accusation grave sur l’échec national de l’abandon des otages. Il n’y a pas de mission plus grande que celle-là, pas de victoire plus importante et aucune chance de ramener l’espoir en Israël sans le retour de tous, les vivants pour se reconstituer, les morts pour être enterrés. Le gouvernement israélien ne doit pas perdre une minute, il doit retourner à la table des négociations aujourd’hui!”.