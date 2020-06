Après une vingtaine d’années loin des projecteurs, la petite communauté juive de Dubaï commence à point son nez au-dehors. Il ne s’agit pas d’une communauté ancienne comme celles d’Irak ou d’Egypte mais d’une communauté née il y a une vingtaine d’année notamment sous l’impulsion d’hommes d’affaires. Elle compte tout de même quelques centaines de membres, avec 45 enfants apprenant dans un Talmud-Torah, une synagogue et toutes les facilités pour la nourriture cachère avec même l’abattage des volailles sur place.

Solly Wolff, président de la communauté, souligne les très bonnes relations qui règnent entre la communauté et les dirigeants de l’émirat. L’une des explications à cette attitude est que les autorités tiennent à donner une image positive vis-à-vis des pays occidentaux et surtout des Etats-Unis en menant une politique de tolérance envers les membres des autres religions et particulièrement les juifs.

