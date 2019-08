Le porte-parole de Tsahal a annoncé que l’armée a effectué une attaque aérienne préventive en Syrie contre des milices chiites et des positions de la force Al-Quds, appartenant aux Gardiens de la Révolution iranienne. Ces attaques se sont déroulées au sud-est de Damas. Selon les renseignements précis collectés par Israël, ces terroristes préparaient une attaque contre des cibles israéliennes au moyen de plusieurs drones multirotors équipés d’armement. Selon Tsahal, cette attaques de drones devait être une « réponse » aux opérations menées récemment par Tsahal en Irak contre des entrepôts d’armes iraniennes destinées à la Syrie et au Hezbollah libanais.

Suite à ce regain de tension, Tsahal a déployé des batteries du système Dôme de Fer dans le nord du pays.

Après l’annonce faite par le porte-parole de Tsahal, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a évoqué cette opération dans un communiqué enregistré: « Dans un grand effort, nous avons mis en échec une tentative d’attaque de la part de la force Al-Quds iranienne et de milices chiites stationnées en Syrie. Je le dis et je le répète: l’Iran ne disposera d’aucune immunité où que ce soit. Nos forces sont à l’oeuvre sur tous les fronts contre les tentatives iraniennes. Celui qui vient te tuer, lève-toi avant-lui et tue-le. J’ai demandé à Tsahal d’être prêt pour chaque scénario. Nous continuerons à agir contre l’Iran et ses tentacules, avec détermination et responsabilité, pour la sécurité d’Israël ».

Photo Ofer Zidon / Flash 90