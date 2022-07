La localité de Homesh au nord de la Samarie est menacée d’être évacuée depuis plusieurs années. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, s’est engagé à le faire sans toutefois donner de date précise.

En attendant, cette zone est soumise à un strict contrôle de l’armée et seule la yeshiva sur place est tolérée, même si de nombreuses difficultés sont faites à ceux qui désirent s’y rendre, en vertu de la loi du désengagement, votée en 2005 et qui concerne aussi cette zone.

Depuis l’assassinat, il y a sept mois, de Yehouda Dimentman, z’l, étudiant de la yeshiva, les conditions de circulation des Juifs aux alentours de Homesh ont été rendues encore plus difficiles par le ministère de la Défense qui a érigé deux nouveaux barrages sur le chemin.

Le site Ynet rapporte que ces dernières semaines, de plus en plus de cas de refus d’obtempérer de la part de soldats en poste à Homesh, sont notés. Ainsi, un soldat à qui il avait été demandé de vérifier une voiture d’habitants juifs de la région a refusé en disant »ce n’est pas pour faire cela que je me suis enrôlé ». Il a été convoqué par sa hiérarchie suite à ce refus d’obéir aux ordres.

Une autre fois, des Juifs ont décidé de se rendre à pied à Homesh. Les soldats, au lieu des les arrêter aux barrages, les ont finalement accompagnés jusqu’à leur destination. Leur officier leur a ordonné de revenir, mais les soldats ne l’ont pas écouté et ont terminé le chemin aux côtés du groupe de civils juifs.

Dans un troisième cas, toujours rapporté par Ynet, un soldat qui devait bloquer la route d’accès à Homesh a décidé de descendre de sa jeep, de retirer les clés du contact et de partir plutôt que d’exécuter les ordres.

Le porte-parole de Tsahal a réagi à ces témoignages en affirmant ne pas être au courant de ces faits: »La réalité des combattants en Judée-Samarie est complexe et les place face à des populations différentes. Chaque soldat qui est opérationnel dans cette région est spécialement préparé aux défis que cela suppose. La politique des forces de sécurité concernant le yishouv évacué de Homesh n’a pas changé. Tsahal agit et agira en conformité avec les consignes données par l’échelon politique ».