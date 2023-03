Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a fait ce soir (samedi), une déclaration appelant à arrêter le processus législatif de la réforme judiciaire.

Galant a expliqué: »J’ai consacré toute ma vie à la sécurité d’Israël. Je n’ai jamais vu une telle colère et une telle douleur. Tsahal est affecté. La fracture dans la société s’infiltre dans Tsahal, ce qui représente un danger clair, immédiat et concret pour la sécurité d’Israël. Ces dernières semaines, un nouveau phénomène s’est installé et je suis inquiet de ce que j’entends sur le terrain ».

Galant fait, bien sûr, référence à la vague de protestation au sein des réservistes de Tsahal qui ne faiblit pas. Hier encore, 200 pilotes de réserve ont fait savoir qu’ils suspendaient leur mobilisation jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre Galant a affirmé qu’il était pour des changements dans le système judiciaire tout en précisant: »La victoire d’un des deux camps sera la défaite de l’autre. Nous devons mener un processus en partenariat les uns avec les autres ».

Il a ensuite appelé à stopper le vote de la réforme pour le moment, afin de procéder à de véritables discussions avec l’opposition et parvenir à une solution qui recueille un large consensus.

A la suite de Galant, le ministre de l’Agriculture, Avi Dichter a lui aussi appelé à une suspension du processus législatif. Le député (Likoud) Yuli Edelstein s’est félicité de cette prise de position qu’il appelle ouvertement de ses voeux depuis plusieurs semaines.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, n’a pas souhaité réagir à la déclaration de son collègue du gouvernement pour le moment: »A l’inverse du ministre de la Défense, le ministre de la Justice respecte le Premier ministre et attendra son retour en Israël », a-t-on déclaré dans l’entourage de Yariv Levin, reprochant ainsi au passage à Galant de ne pas avoir attendu que Netanyahou revienne de son voyage à Londres pour s’exprimer.

Néanmoins, des sources proches du ministre de la Justice affirment qu’il n’a aucunement l’intention de suspendre le processus.

A droite, les propos de Galant passent mal. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a demandé le renvoi du ministre de la Défense: « J’appelle le Premier ministre à renvoyer Galant qui est entré au gouvernement grâce à des voix de droite et qui s’est plié aux pressions de ceux qui menacent de refuser de servir afin de stopper l’importante réforme. Il mène, en outre, une politique laxiste à Gaza et en Judée-Samarie par laquelle il tourne le dos aux électeurs de droite qui veulent un authentique gouvernement de droite que ce soit avec la réforme judiciaire ou par le retour de la sécurité individuelle et de l’autorité de l’Etat d’Israël ».

Du côté de l’opposition, on a salué la démarche »courageuse » du ministre de la Défense.

Le Premier ministre Netanyahou doit rentrer cette nuit de Londres où il a effectué une visite officielle. Sa réaction est attendue après que jeudi soir, il s’est exprimé devant la nation pour affirmer que la réforme serait menée jusqu’au bout, au rythme prévu, tout en tendant la main à l’opposition pour un dialogue constructif.

Notons que tous les députés ou ministres réclamant un arrêt du processus n’ont pas dévoilé s’ils voteront pour ou contre les lois si elles étaient, malgré tout, soumises au vote de la Knesset aux dates prévues. En effet, après ces déclarations, toute la question va être de savoir si la coalition dispose toujours d’une majorité pour faire passer la réforme, au moins dans les semaines à venir.