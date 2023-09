Officiellement, les discussions autour de la réforme judiciaire à la résidence présidentielle ont échoué. En coulisses, des négociations se poursuivent entre les services du Président, le Likoud et le Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz. Yaïr Lapid et son parti, Yesh Atid, n’ont pas du tout été impliqués dans ces discussions.

Un compromis a été présenté par Itshak Herzog qui prévoit:

Assouplissement de la loi sur la réduction du champ d’application de la clause de raisonnabilité

La commission de nomination des juges reste inchangée

La majorité requise pour toute nomination est de 7 sur 9

Gel du processus législatif de la réforme pendant 18 mois

Herzog a présenté ce plan ce matin (lundi) à Benny Gantz en précisant que Netanyahou avait donné son feu vert s’il parvenait à obtenir l’accord de l’opposition.

Le Likoud a démenti être en faveur de ce compromis et parallèlement, des cadres de la coalition affirment que Levin serait prêt à une suspension de la législation seulement si la composition de la commission de nomination des juges était modifiée. Ce dernier point risque de se heurter au refus de Benny Gantz et des autres chefs de l’opposition.

Le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir, a d’ores et déjà, fait savoir qu’il rejetait la proposition d’Herzog qu’il qualifie de ”soumission”. Même son de cloche au sein de la Tsionout Hadatit de Betsalel Smotrich: ”Nous sommes tenus de réaliser les changements dans le système judiciaire pour préserver l’Etat d’Israël juif et démocratique. Depuis le début nous tendons vers des compromis et des accords, mais la soumission de la majorité à une minorité extrémiste qui est prête à tout brûler parce qu’elle a perdu les élections n’est pas à l’ordre du jour”, a déclaré le parti de Smotrich.

Au sein de l’opposition, aussi bien Avoda que Israël Beitenou, ont immédiatement affirmé qu’ils ne s’engageraient pas dans ce compromis.

Avigdor Liberman a posté sur X: ”Je suis très reconnaissant au Président de l’Etat pour ses efforts en vue de trouver une solution qui préserve l’unité dans le peuple. Ceci étant, Netanyahou, une fois encore, trompe tout le monde et essaie de gagner du temps et de la légitimité. Le gel de la législation pendant un an et demi ne ramènera pas la sécurité aux investisseurs et ne remettra pas l’économie sur les rails. J’appelle les membres de l’opposition à ne pas tomber dans ce piège à nouveau, la seule chose que nous devons faire est de nous battre pour faire tomber ce gouvernement messianique et raté”.

Merav Mihaeli a précisé: ”Il n’y a aucun contact entre l’opposition et la coalition. Dès le début, nous avons dit qu’il était interdit de donner une quelconque légitimité à cette coalition. Un certain parti de l’opposition mène des discussions avec Netanyahou et ses envoyés. Il le fait en son nom propre uniquement. Les seuls contacts que nous devons entretenir en ce moment sont ceux qui feront tomber ce mauvais gouvernement. Il est mauvais pour la sécurité, mauvais pour l’économie, mauvais pour la démocratie”.