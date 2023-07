Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a prononcé ce soir (jeudi) une allocution, à quelques jours du vote de la loi sur la clause de raisonnabilité.

Lorsque cette allocution a été annoncée, certains pronostiquaient qu’il allait peut-être annoncer un assouplissement de la loi mais il n’en est rien, la loi sera votée dimanche dans sa version adoptée par la commission des Lois hier.

”Nous voulons tous un Etat juif et démocratique, nous voulons tous une armée forte et nous savons tous que nous n’avons qu’un seul pays. Mais l’équilibre des pouvoirs a été perturbé. Certains craignent le changement et il y en a qui veulent, tout simplement renverser ce gouvernement sans lien avec la réforme”.

Netanyahou a tenu à rassurer les citoyens israéliens: ”Israël sera toujours démocratique et libérale et préservera les libertés individuelles de tous. Il n’y a pas de citoyens qui valent plus que d’autres, de citoyens qui seraient au-dessus des lois et qui pourraient bloquer des routes et des ambulances et mettre en danger la vie d’autrui”.

Le Premier ministre a également répondu à l’appel lancé par Benny Gantz hier de reprendre les discussions à la résidence présidentielle. Il ne souhaite pas que les discussions entre la coalition et l’opposition reprennent dans un tel forum, compte-tenu de l’échec des négociations de ces derniers mois. ”Nous avons présenté une série de propositions à l’opposition. Hélas, la main tendue est restée en l’air. Peut-être qu’ils ont peur d’éléments extérieurs extrémistes de la protestation dont le but est de créer le chaos dans le pays”.

Il a ajouté: ”L’ajustement de la clause de raisonnabilité ne fera que renforcer la démocratie et ne la mettra certainement pas en danger. Ce qui met en péril la démocratie et la sécurité c’est le refus de servir. Lorsque des éléments au sein de l’armée menacent de dicter la politique, c’est un acte inacceptable et s’ils réussissaient ce serait la fin de la démocratie. Le refus de servir d’un côté entrainera le refus de servir de l’autre côté”.

Il s’est félicité du fait que certains chefs de l’opposition avait condamné cette attitude et a appelé les autres à faire de même.

Le Premier ministre a précisé que sa porte était toujours ouverte aux représentants de l’opposition et qu’il ne fermait pas l’option du dialogue. ”Des efforts ont été faits pour parvenir à une entente sur la clause de raisonnabilité, j’espère que ces efforts finiront pas porter leurs fruits. La porte de la coalition est toujours ouverte à l’opposition”.

Le Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz a réagi au discours de Netanyahou: ”Au moment où nous faisons face à des défis importants, à la veille de Ticha beAv, Netanyahou parle d’union du peuple et dans les faits, il nous entraine dans une fracture historique sans précédent, au bord de la guerre civile. Nous réitérons la proposition de Benny Gantz de revenir discuter pour parvenir à un large consensus qui mettre fin au chaos”.

Yaïr Lapid, quant à lui, a virulemment attaqué le Premier ministre: ”Ce que nous avons vu ce soir est un Premier ministre qui détruit le pays au lieu de le construire. Qui ment au lieu de dire la vérité aux citoyens. Contrairement à ce que vous avez entendu ce soir, ce ne sont pas seulement quelques chefs de l’opposition qui ont condamné le refus de servir. Nous l’avons tous fait des milliers de fois (ni lui, ni Merav Mihaeli ne l’ont jamais déclaré clairement, ndlr). Contrairement à ce qu’il a dit ce soir, ce qui est sur la table n’est pas la réduction du champ d’application de la clause de raisonnabilité mais l’effacement de l’un des fondements de notre régime démocratique et de la séparation des pouvoirs (rappelons que la clause de raisonnabilité n’est utilisée par les juges que depuis 30 ans, ndlr)”.