Me Philippe Koskas, à propos de la réforme de Yariv Levin et du débat de la Cour Suprême sur la loi Derhy: » La démocratie repose sur 3 pouvoirs: exécutif législatif et juridique. La démocratie israélienne ne reposait que sur deux pouvoirs, politique et juridique. Avec cette réforme elle ne reposera plus que sur le pouvoir absolu du Politique. »