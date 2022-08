Aujourd’hui (1er août) entre en vigueur la réforme des tarifs dans les transports en commun.

Annoncée comme une façon d’uniformiser les tarifs, de fournir plus de clarté et des avantages tarifaires au plus grand nombre, cette réforme va pourtant léser certaines parties de la population.

Les premiers à être touchés par cette réforme sont les habitants de la périphérie qui jusqu’à maintenant profitaient de tarifs avantageux pour le train et qui à partir d’aujourd’hui devront payer en fonction des kilomètres parcourus. On comprend aisément, que pour les habitants du centre ce critère est moins pénalisant que pour ceux de la périphérie qui, par définition, font plus de kilomètres pour se rendre dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les lieux de travail, etc.

Ainsi, ce matin, un habitant de Yeroham écrit: »Bonjour à la ministre des Transports, Merav Mihaeli, grâce à qui une carte pour circuler pendant toute la journée de Yeroham à Tel Aviv, avec le train, qui me coûtait 36.5 shekels me coûte désormais 74 shekels. Une augmentation de plus de 100% ».

Rappelons qu’au moment des débats autour de cette réforme à la Knesset, le président de la commission économie, le député Michaël Bitton (Kahol Lavan), d’ailleurs lui-même habitant de Yeroham, s’était virulemment opposé au projet de la ministre. Il estimait qu’elle pénalisait injustement les populations de la périphérie. Il avait même boycotté les débats à la Knesset et s’était pourvu devant la Cour suprême qui l’a débouté.

Par ailleurs, avec l’arrêt de la possibilité de payer en liquide, les habitants de Judée-Samarie n’auront plus la possibilité d’avoir une réduction par ce moyen de paiement, comme cela était le cas afin de les encourager à emprunter les transports en commun et de ne pas faire du stop sur des routes qui peuvent être dangereuses.

Les grands gagnants de cette réforme sont ceux qui sont de grands utilisateurs de transports en commun, qui verront leur facture réduite avec un tarif unique pour des voyages illimités, ainsi que les jeunes qui bénéficieront de 50% de réduction. Par ailleurs, ceux qui utilisent les applications de paiement pour les transports en commun pourront optimiser leurs dépenses puisque celles-ci calculeront à la fin de chaque mois le tarif le plus avantageux auquel facturer les déplacements du mois écoulé.