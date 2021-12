La publication par le ministre de l’Agriculture et celui des Finances de leur intention de mettre en oeuvre le projet de suppression des taxes d’importation de fruits et légumes a provoqué une levée de boucliers au sein de la coalition gouvernementale, d’autant plus que cette question devait être réglée par négociations.

Des députés et ministres des partis travailliste, Meretz, Bleu-Blanc et Yesh Atid ont adressé une lettre ferme à leur chef de parti indiquant qu’il s’agit « d’une violation flagrante des accords conclus sur le budget et la loi d’accompagnement budgétaire de la part des deux ministres ». Les signataires sont le vice ministre de la Défense Alon Schuster et Yael Ron Ben Moshé (Bleu-Blanc), Yaïr Golan (Meretz), Ram Ben-Barak, Imbar Bazak et Nira Shafeq (Yesh Atid) et Ram Shefa du Parti travailliste.

Selon ces députés, Avigdor Lieberman et Oded Forer ont agi en solitaires, sans concertation aucune, et que dans ces cas, ils prendront la liberté d’en faire de même avec des actions unilatérales. La lettre adressée au président de chaque parti est assortie d’une menace claire : « Sachant l’importance du maintien de la coalition, nous vous demandons d’intervenir immédiatement face à cette grave crise gouvernementale qui s’annonce ».

Sur le fond, les signataires accusent la décision des deux ministres « de porter gravement atteinte aux agriculteurs israéliens et de mettre la coalition en péril ».

Alon Schuster a écrit sur son compte Twitter : « La réforme de l’agriculture et l’annonce unilatérale de l’annulation des taxes d’importation en plein milieu des pourparlers est une collision frontale avec les les accords conclus lors des discussions sur le volet agricole du budget. Ce n’est pas ainsi que l’on bâtit un plan et ce n’est pas ainsi que l’on maintient une coalition. Le lobby agricole à la Knesset exige de poursuivre les pourparlers avec les organisation d’agriculteurs sans voir l’épée de Damoclès au-dessus du cou ». D’autres membres de Bleu-Blanc ont averti que « cette initiative destructrice et unilatéral aura des répercussions sur la coalition ».

Parmi les organisations d’agriculteurs, c’est la colère : « Les ministres des Finances et de l’Agriculture nous ont clairement promis ainsi qu’aux partis de la coalition qu’il n’y aura pas de décision unilatérale, mais au vu des résultats de sondages, ils prennent des décisions unilatérales et dangereuses pour l’Etat d’Israël. Après avoir conseillé aux guides touristiques de changer de métier, Avigdor Lieberman le fait avec les agriculteurs, il porte atteinte à tous les citoyens et à l’indépendance alimentaire de l’Etat d’Israël. La cherté de la vie est présente dans toutes les branches ce qui prouve que le problème n’est pas propre à l’agriculture mais est dû à une vision étroite des politiciens qui agissent uniquement pour ce qui est bon le lendemain matin pour les titres des journaux et le nombre de mandats dans les sondages et non pas pour ce qui est bon pour le pays et ses citoyens. Alors que le monde entier se prépare aux effets de la crise climatique, les ministres du gouvernement, avec le soutien du Premier ministre Benett choisissent d’ignorer les décisions de deux de leurs collègues qui risquent de mener Israël vers la fin de l’indépendance alimentaire, la fermeture d’entreprises agricoles et l’abandon de terres. Le gouvernement israélien préfère les agriculteurs de Turquie, de Jordanie, de Gaza et d’Ukraine aux agriculteurs israéliens qui produisent des oeufs à la frontière libanais ou sur la bordure de la bande de Gaza ».

Le comité de coordination a annoncé des actions de protestation.

