Aujourd’hui je reprends ma liberté ! Dix jours après avoir été diagnostiqué « positif » au Covid-19, et après dix jours d’isolement total à mon domicile, je me prépare à reprendre un rythme de vie normal !

Fort heureusement, le virus s’est montré clément à mon égard. Les symptômes ont été limités et brefs : légère fièvre, fatigue générale, légère toux, léger rhum et surtout pas de perte du goût ni de l’odorat !

Sans vous faire partager les nombreuses observations personnelles suscitées par cette période de repli imposé, voici tout de même deux ou trois réflexions qui m’ont marqué plus que les autres et que je voudrais vous livrer.

Celle, étonnante, de se sentir coupable avant même de se sentir malade : coupable, d’abord, d’avoir été contaminé : et pour cause, si l’on a été contaminé, c’est certainement que l’on n’a pas suffisamment respecté les gestes barrières ou les règles de distanciation sociale, alors que l’on est persuadé du contraire. Et donc, avant d’être malade, voici que l’on devient suspect, à ses propres yeux et certainement aussi aux yeux des autres, d’avoir attrapé cette saleté de virus. Un sentiment de culpabilité amplifié lorsque l’on ne se souvient absolument pas, comme cela a été mon cas, de la personne qui vous aurait contaminé…

Et puis l’on se sent aussi coupable d’avoir placé en quarantaine de la famille, des amis, et des collègues de travail, dont le seul « crime » a été de s’être retrouvé durant plus d’un quart d’heure dans mon immédiate proximité. À cause de moi, les voici prisonniers, reclus (parfois !) dans une petite chambre, souvent dans l’incapacité de poursuivre leur activité professionnelle. Dans l’absolu, ils seraient en droit d’exiger de moi, des dédommagements… !

Et puis, au-delà de ce sentiment de culpabilité, il y a un malaise : l’étrange sentiment que ce virus ne nous rend pas seulement fou, comme l’a si bien écrit BHL, mais qu’il nous rend, presque « naturellement » plus égoïstes, plus repliés sur nous-mêmes, et moins enclins à nous préoccuper de l’autre. Le simple fait de se retrouver « prisonnier », en « Bidoud » n’est pas particulièrement propice à un altruisme débordant ! En regardant, durant cette quarantaine, les images des manifestations anti-Bibi, des « célébrations hassidiques » et des mariages dans le secteur arabe, je me suis demandé, si ceci ne pouvait pas expliquer cela : et si finalement ces périodes d’isolement forcé, vécues parfois à répétition, par plus d’un million d’Israéliens depuis six mois, n’étaient pas là l’une des explications à cette absence de solidarité nationale, que nous percevons si douloureusement. Et si ce n’était pas la raison essentielle pour laquelle, pour la première fois de son histoire, la nation israélienne qui sait toujours s’unir et se serrer les coudes face à l’adversité, est apparue, en ces temps difficiles, si disloquée et si clivée…

Pourtant après avoir partagé ces réflexions, il y a aussi l’aspect « positif » et peut-être réparateur, de cette contamination. Terme d’ailleurs paradoxal que celui de « positif » choisi par la Santé Publique, pour m’annoncer, il y a 10 jours que j’entrais dans la grande famille du corona (plus de 300.000 membres rien qu’en Israël !) J’imagine que d’autres que moi, parmi ceux qui ont été frappés de plein fouet par le virus ont eu le plus grand mal à percevoir un quelconque aspect « positif » dans leur situation.

Mais peut-être qu’au-delà de son caractère purement médical, ce terme est aussi un appel à être meilleur. À mieux mesurer l’importance de la vie, la prépondérance de la santé et le simple privilège de pouvoir partager sa vie avec ses proches, ses amis, ceux que l’on aime. Bref, les plaisirs simples que l’on a tendance à oublier en temps normal et qui soudain paraissent si importants.

Alors, puisque nous sommes « positifs », permettez-moi, comme le diraient nos amis Breslev, de positiver et de remercier le Tout-Puissant de m’avoir épargné une contamination plus douloureuse… De remercier également ma femme et mes filles qui se sont retrouvées, elles aussi, en quarantaine et en ont profité pour me concocter des plateaux-repas au quotidien, ce qui, il faut l’avouer, est peu fréquent dans la frénésie de nos emplois du temps habituels… Et enfin merci à ceux qui, nombreux, ont téléphoné pour prendre des nouvelles, et ceux, tout aussi nombreux, qui ont envoyé des wattsapp pour se préoccuper de mon état de santé. Merci à tous !

Je retrouve avec joie mes activités professionnelles ! Bonne santé à tous et prompt rétablissement aux malades ! Shavoua Tov !