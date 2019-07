Selon une enquête publiée par le ministère du Tourisme israélien, plus de 4 millions de touristes ont visité Israël en 2018 et ont dépensé environ 21 milliards de shekels, vol non compris…

Selon les résultats de l’enquête menée auprès de 15 000 touristes: 24,1% d’entre eux avaient plus de 55 ans, 19,4% entre 45 et 54 ans, 35,8% entre 25 et 44 ans et 20,7% 24 ans et moins.

La majorité des visiteurs (54,9%) étaient chrétiens, 27,5% étaient juifs et environ 2,4% étaient musulmans. De facto, Jérusalem serait le lieu le plus fréquenté du pays, attirant 77,5% des touristes suivie de Tel Aviv avec 67,4%, de la Mer Morte avec 48% et de Tibériade avec 36,2%. Parmi les personnes interrogées, 24,3% ont déclaré que le but de leur séjour en Israël était un pèlerinage, 21,3% sont venues pour du tourisme au sens large, 30% étaient de passage pour rendre visite à des amis ou à de la famille et 8,9% pour un voyage d’affaires.

Le tourisme se porte bien en Israël et devrait franchir encore de nouveau records puisque qu’au premier semestre de 2019, 2,265 millions de touristes seraient déjà entrés en Israël, contre 2,063 millions pour la même période en 2018.

Source: Tel-Avivre –